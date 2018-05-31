Наследный принц Абу-Даби прибыл с визитом в Москву — СМИ
Об этом проинформировало издание WAM.
По данным СМИ, в качестве сопровождающих лиц с наследным принцем заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном приехали советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Анвар Мухаммед Гаргаш.
Ранее Кремль сообщал, что российский лидер Владимир Путин 1 июня встретится с Аль Нахайяном для подписания Декларации о стратегическом партнерстве России и Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее глава РФ и Аль Нахайян встречались весной 2017 года в Москве.