Наследный принц Абу-Даби прибыл с визитом в Москву — СМИ

Об этом проинформировало издание WAM.

По данным СМИ, в качестве сопровождающих лиц с наследным принцем заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном приехали советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Анвар Мухаммед Гаргаш.

Ранее Кремль сообщал, что российский лидер Владимир Путин 1 июня встретится с Аль Нахайяном для подписания Декларации о стратегическом партнерстве России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее глава РФ и Аль Нахайян встречались весной 2017 года в Москве.