Бабченко: Нет доказательств, что «убийство» не является провокацией СБУ

Журналист Аркадий Бабченко на пресс-конференции заявил, что нет доказательств того, что инсценировка его убийства не является провокацией СБУ. Он допустил, что все это было провокацией, однако сам журналист верит украинским спецслужбам.

Бабченко признался, что не сразу поверил сотрудникам СБУ, которые рассказали ему о подготовке покушения и предложили инсценировать смерть.

«Но когда я увидел, что люди работают, сколько человек в этом задействовано… В конце концов, я начал им доверять», — добавил он.

Он подчеркнул, что операцию готовили очень тщательно. Обо всей инсценировки знали только самые близкие родственники журналиста.