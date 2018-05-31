Лондон разочарован решением США ввести новые пошлины на металлы

Британия продолжит работать с Америкой и ЕС, чтобы обеспечить лучшие условия для британского бизнеса, сообщается в заявлении министерства по международной торговле Соединенного Королевства.

Великобританию, другие страны ЕС и близких союзников США должны исключить из под американских мер. Также британское ведомство указало, что проинформировало власти Штатов о важности стали и алюминия для промышленных предприятий государства и проектов в оборонной сфере.

Сотрудничество с ЕС и администрацией США необходимо для того, чтобы добиться освобождения от пошлин.

Америка с 1 июня вводит пошлины (25% и 10%) в отношении импортируемых в США стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики и ряда других стран.