Зидан: Самый памятный момент в «Реале» — победа в чемпионате

Уже бывший главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о своем лучшем и худшем моментах в на этом посту.

По словам футболиста, лучшим был тот момент, когда президент пригласил его играть за «Реал».

«Многие игроки мечтают о том, чтобы играть за «Реал», — подчеркнул он.

А вот в роли тренера самым важным эпизодом была победа в чемпионате. Самым худшим моментом стала игра против «Леганеса» в этом сезоне.