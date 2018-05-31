Франция обещает единый ответ Евросоюза на американские пошлины

Европейский союз примет ответные меры в случае введения со стороны США пошлин на ввоз стали и алюминия.

Соответствующее заявление сделал в четверг министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр по результатам встречи с американским коллегой Уилбуром Россом. Как отметил глава французского ведомства, планируемые Соединенными Штатами шаги являются «необоснованными, неоправданными и опасными».

Как стало известно ранее, администрация президента США Дональда Трампа планирует сообщить о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза в четверг, 31 мая.