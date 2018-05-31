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20:08   31 Мая 2018
Ближнее зарубежье
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Бывший иеродиакон Аристарх назвал себя «киллером» Бабченко

Бывший иеродиакон Аристарх назвал себя «киллером» Бабченко

Монах-волонтер, активист запрещенного в РФ движения украинских националистических праворадикальных организаций «Правый сектор» Алексей Цымбалюк, в прошлом - иеродиакон Аристарх, сообщил, что ему заказали убийство российского журналиста.

После получения «заказа» на  Аркадия Бабченко он обратился в СБУ, написал Цымбалюк на своей странице в Facebook. Он объяснил, что больше не видит смысла скрывать свою личность, однако предупредил, что в ближайшее время не будет общаться со СМИ.

Цымбалюк участвовал в силовой операции Киева на востоке Украины.

Вечером 29 мая власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко убили в подъезде. 30 мая глава СБУ Василий Грицак рассказал, что инцидент был инсценировкой и частью операции по предотвращению покушения на журналиста.

Также глава ведомства сообщил, что в Киеве задержали организатора «убийства» Бабченко, который предложил некому участнику боевых действий в Донбассе 30 тысяч долларов и передал половину суммы.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #покушение #политика #сбу #бабченко
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