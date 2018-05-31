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19:37   31 Мая 2018
Россия
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Кириенко: В этом году улучшилось качество заявок на президентские гранты

Кириенко: В этом году улучшилось качество заявок на президентские гранты

Первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко сообщил, что в 2018 году заметно возросло качество заявок на президентские гранты для некоммерческих организаций (НКО).

По его словам, в прошлом году поступило большое количество звонков с просьбами обратить внимание на тот или иной проект. В 2018 году такого не наблюдалось. Кириенко считает, что это говорит о том, что претенденты поняли, что конкурс «будет абсолютно прозрачным». 

В прошлом году около трех тысяч проектов НКО получили президентские гранты. Их сумма составила 6,65 миллиарда рублей. В этом году грантовый фонд насчитывает восемь миллиардов рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #нко #кириенко #президентский грант
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