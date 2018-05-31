МИД Украины уволил консула в Гамбурге после антисемитских высказываний

Украинское внешнеполитическое ведомство уволило консула Василия Марущинца, проинформировала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ранее украинские блогеры сообщили, что Марущинец якобы выкладывал в соцсетях посты антисемитского характера. После этого консула отозвали из Гамбурга на время проведения служебного расследования.

Как отметило министерство, в отношении консула открыли дисциплинарное производство. Комиссия расценила его действия как нарушение присяги и и этических правил госслужащего и назвала их вредящими авторитету государственной службы.

Эксперты заключили, что поведение Марущинца несовместимо с работой дипломата и предложили снять его с должности. Как отмечается на сайте МИД, приказ об увольнении выдан 30 мая.