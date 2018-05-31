Штраф со скидкой из-за задержки извещения продлили в России

Российское правительство одобрило проект закона, который дает водителям право оплачивать штраф со скидкой в 50%, если по причине задержки доставки у него закончился срок льготной оплаты.

Соответствующий документ появился в четверг на официальном сайте кабмина. Теперь законопроект ожидает внесения в Государственную думу РФ.

Изменения решено было внести в связи с постановлением Конституционного суда по жалобе россиянина Юрия Рейнхиммеля. Автовладелец остался недоволен тем, что получил штраф за превышение скорости уже после того, как закончился 20-дневный срок, в течение которого его можно оплатить со скидкой по льготам.