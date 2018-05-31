СФ расширил экономические полномочия Путина
Российскому лидеру Владимиру Путину разрешили в «исключительных случаях» самостоятельно регулировать деятельность компаний в условиях санкций против РФ.
Сенаторы Совфеда абсолютным большинством голосов одобрил закон, принятый Государственной думой 24 мая, и расширили экономические полномочия президента России. Путин вправе устанавливать «особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения» для компаний в условиях антироссийских санкций.