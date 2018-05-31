Рядовой пенсионер: камчатский депутат попросил место для «парковки» коня
Я принял во внимание цены на бензин и продукты, отметил депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский.
Парламентарий объяснил, что у него, «как у рядового пенсионера», нет возможности приехать на машине к зданию правительства Камчатского края. Поэтому депутат передвигается на коне Ракета. Михаил Пучковский попросил губернатора Владимира Илюхина организовать возле здания правительства стойло.
«Наиболее удобный способ передвижения для меня — конь Ракета», — написал Пучковский в обращении.
Камчатский депутат потребовал организовать на парковке у здания правительства место для своего коня Ракеты. Конь неприхотлив в еде, не требует билетов за проезд и не нуждается в топливе. Автомобилем депутат не пользуется из-за цен на бензин … pic.twitter.com/TNT38VySc8— Ильсур Шагалиев (@shagaliev97) May 31, 2018