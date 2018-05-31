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19:08   31 Мая 2018
Ближнее зарубежье
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Бабченко обматерил британскую прессу из-за реакции на «воскрешение»

Бабченко обматерил британскую прессу из-за реакции на «воскрешение»

Российский журналист Аркадий Бабченко резко ответил на негативную реакцию британских масс-медиа на операцию украинских спецслужб, в рамках которой инсценировали его убийство.

31 мая, после «воскрешения», Аркадий Бабченко раскритиковал в Facebook британские СМИ, в том числе обозревателя The Guardian Шона Уокера, который предположил, что от инсценировки убийства Бачбенко больше вреда, чем пользы. Журналист написал, что если Британия хочет пользы — пусть даст ему британский паспорт и защиту.

«Вот тогда и будете меня учить, как спасать свою семью. Умники», — написал Бабченко.

29 мая украинские правоохранительные органы заявили, что Бабченко застрелили в Киеве в подъезде его дома. На следующий день выяснилось, что инцидент был постановочным. Спецслужбы провели операцию с целью предотвратить покушение на журналиста. Глава СБУ Василий Грицак назвал заказчиком украинца, которого якобы завербовали российские спецслужбы.

Кремль заявил, что Киев должен объяснить высказанные обвинения, иначе ситуация станет похожа на «дело Скрипалей».

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #покушение #сми #общество #бабченко
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