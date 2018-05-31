Малайзия считает обвинения против России по делу о крушении Boeing бездоказательными
Глава Митранспорта Малайзии Энтони Лок считает обвинения против России по делу о крушении пассажирского самолета в 2014 году бездоказательными.
Об этом сообщает ChannelNews Asia.
Международная следственная группа JIT ранее представила промежуточные итоги расследования причин трагедии. Следствие полагает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В Минобороны РФ отметили, что выводы JIT основаны на сомнительный данных из соцсетей. Российская сторона считает, что следствие игнорирует показания свидетелей и данные российской стороны.