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Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

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19:11   31 Мая 2018
Весь мир
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Малайзия считает обвинения против России по делу о крушении Boeing бездоказательными

Малайзия считает обвинения против России по делу о крушении Boeing бездоказательными

Глава Митранспорта Малайзии Энтони Лок считает обвинения против России по делу о крушении пассажирского самолета в 2014 году бездоказательными.

Об этом сообщает ChannelNews Asia.

Международная следственная группа JIT ранее представила промежуточные итоги расследования причин трагедии. Следствие полагает, что Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В Минобороны РФ отметили, что выводы JIT основаны на сомнительный данных из соцсетей. Российская сторона считает, что следствие игнорирует показания свидетелей и данные российской стороны.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #mh17 #весь мир #малайзия
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