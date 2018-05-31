Пять компаний перевезут пассажиров «Саратовских авиалиний»
«Аэрофлот», S7, «Якутия», «Руслайн» и «ЮВТ Аэро» перевезут пассажиров с билетами с датой вылета до 13 июня 2018 года включительно.
По информации Росавиации, «Саратовские авиалинии» заключили соглашения с авиакомпаниями и передали пассажиров по манифестам прерванного полета. Федеральное агентство воздушного транспорта аннулировало сертификат эксплуатанта у «Саратовских авиалиний».
Новости: Информация для пассажиров АО «Саратовские авиалинии»: пассажиров с билетами АО «Саратовские авиалинии» с датой вылета до 13.06.2018 года включительно будут перевозить 5 авиакомпаний https://t.co/AFWwvBkRuS— Росавиация (@rosaviatsia) May 31, 2018