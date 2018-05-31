Подобные акции солидарности с Саларидзе проводятся сейчас и в других городах Грузии.
Главный прокурор Грузии подал в отставку на фоне массовых протестов
Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе объявил о своей отставке в связи с убийством двух подростков в 2017 году в Тбилиси.
Решение Шотадзе принял на фоне массовых протестов из-за вердикта суда, который не нашел виновных в убийстве одного из детей. Следствие длилось полгода, но так ни к чему не пришло.
По словам отца убитого мальчика, Зазы Саларидзе, причиной этому является тот факт, что убийцы — это «сыновья влиятельных людей, которых покрывает прокуратура». Главный прокурор объявил участникам протестов, что к следствию присоединятся эксперты из Британии, США и Израиля, однако это не повлияло на людей.