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19:02   31 Мая 2018
Ближнее зарубежье
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Главный прокурор Грузии подал в отставку на фоне массовых протестов

Главный прокурор Грузии подал в отставку на фоне массовых протестов

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе объявил о своей отставке в связи с убийством двух подростков в 2017 году в Тбилиси.

Решение Шотадзе принял на фоне массовых протестов из-за вердикта суда, который не нашел виновных в убийстве одного из детей. Следствие длилось полгода, но так ни к чему не пришло. 

По словам отца убитого мальчика, Зазы Саларидзе, причиной этому является тот факт, что убийцы — это «сыновья влиятельных людей, которых покрывает прокуратура». Главный прокурор объявил участникам протестов, что к следствию присоединятся эксперты из Британии, США и Израиля, однако это не повлияло на людей. 

Подобные акции солидарности с Саларидзе проводятся сейчас и в других городах Грузии.

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Автор: Виктория Разумовская
#генпрокуратура #грузия #протест #общество #шотадзе
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