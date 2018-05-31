Акцизы на бензин и дизтопливо снизят в России с 1 июня

Российское правительство с 1 июня снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно.

Об этом проинформировал участник совещания с вице-премьером России Дмитрием Козаком, который занимается вопросами энергетики. Также Кабмин РФ допускает, что снижение акцизов может продолжиться — с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей.

Представитель Козака Илья Джус подтвердил, что правительство обсуждает дальнейшее снижение фискальной нагрузки на отрасль, чтобы выровнять ситуацию на топливном рынке.

Накануне Козак провел экстренное совещание с главами крупнейших нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию с ростом цен на автомобильное топливо. В ходе переговоров нефтяники заявили о готовности держать текущие цены в рознице, чтобы стабилизировать оптовый рынок.