Единороссы предложили запретить курить в коммуналках

Депутаты подготовят проект поправок в законодательство, сообщил член комитета ГД по охране здоровья, руководитель направления проекта «Здоровое будущее» Николай Герасименко.

По его словам, «Единая Россия» предложила запретить курить в десяти метрах от подъездов домов и в коммунальных квартирах. Николай Герасименко отметил, что люди часто жалуются на курящих соседей по коммуналке. Партия готовит изменения в Налоговый кодекс, чтобы с 1 января поднять акцизы на табак на 20 процентов.