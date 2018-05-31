Совфед может ввести налоговые льготы для гостиничного бизнеса

Глава экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совфеда Игорь Фомин сообщил, что сенаторы могут ввести дополнительные налоговые льготы для гостиничного бизнеса в субъектах РФ.

Фомин отметил, что Совфед заинтересован в том, чтобы доходы регионов росли. Для этого сенаторы могут принять меры, которые позволят доходы, полученные от отельного бизнеса, не учитывать при перерасчете бюджетной обеспеченности.

Тогда доход от этой сферы бизнеса будет идти в прибыль и на дальнейшее развитие. Также регионы смогут самостоятельно регулировать планку при использовании упрощенного налогообложения для коллективных средств размещения со 150 до 300 миллионов рублей.