Мексика введет ответные пошлины на товары из США

Об этом проинформировало министерство экономики Мексики.

Ранее Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и Кореи и прочих стран. Они вступят в силу 1 июня.

Мексика намерена применить равнозначные меры к таким продуктам, как плоская сталь, лампы, свиные ноги и лопатки, колбасы и пищевые продукты, яблоки, виноград, черника, сыры до суммы, сопоставимой с уровнем финансовых потерь от пошлин.

Мексиканское ведомство подчеркнуло, что считает введенные Соединенными Штатами пошлины необоснованными. Мехико выступает против мер, вредящих международной торговле.