Пассажиры, не попавшие на рейс в Шереметьево, опоздали на посадку — «Аэрофлот»

У авиакомпании есть видеозаписи, которые подтверждают «данный факт», передает пресс-служба «Аэрофлота».

Самолет рейсом SU046 Москва – Санкт-Петербург в четверг, 31 мая, вылетел по расписанию в 00:40 по местному времени. Однако шесть пассажиров не пустили на рейс без объяснения причин. По информации авиакомпании, пассажиры опоздали на посадку, поэтому их не пустили в автобус и не отвезли до самолета.

Пресс-служба «Аэрофлота» напомнила, что посадка на борт самолета заканчивается ровно за 20 минут до вылета.