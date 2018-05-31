МИД призвал Польшу прекратить истреблять советские памятники

Очередной памятник советским воинам снесли в Польше, сообщили в МИД РФ.

Жертвой «декоммунизации общественного пространства» стал обелиск близ деревни Порост в Западно-Поморском воеводстве на месте гибели советских танкистов. Памятник появился там в 1945 году.

Как отметило российское внешнеполитическое ведомство, такие действия указывают на потребительское и кощунственное отношение польских властей к истории Второй мировой войны.

Руководство станы приобрело привычку игнорировать международные обязательства, которые прописаны в ряде договоров с РФ. Также Варшава не считает нужным прислушиваться к жителям страны, которые недовольны ревизией общей истории.

Россия требует от польской стороны прекратить произвол и напоминает, что такой вандализм сказывается на двусторонних отношениях, указывается в сообщении МИД.