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17:56   31 Мая 2018
Россия
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МИД призвал Польшу прекратить истреблять советские памятники

МИД призвал Польшу прекратить истреблять советские памятники

Очередной памятник советским воинам снесли в Польше, сообщили в МИД РФ.

Жертвой «декоммунизации общественного пространства» стал обелиск близ деревни Порост в Западно-Поморском воеводстве на месте гибели советских танкистов. Памятник появился там в 1945 году.

Как отметило российское внешнеполитическое ведомство, такие действия указывают на потребительское и кощунственное отношение польских властей к истории Второй мировой войны.

Руководство станы приобрело привычку игнорировать международные обязательства, которые прописаны в ряде договоров с РФ. Также Варшава не считает нужным прислушиваться к жителям страны, которые недовольны ревизией общей истории.

Россия требует от польской стороны прекратить произвол и напоминает, что такой вандализм сказывается на двусторонних отношениях, указывается в сообщении МИД.

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Автор: Ольга Шпакова
#польша #памятник #политика #мид рф #декоммунизация
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