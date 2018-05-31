ЕС введет ответные пошлины на ряд товаров из США

Агентство France-presse в твиттере сообщило, что Евросоюз намерен в течение нескольких часов анонсировать ответные меры на новые тарифы США на импорт стали и алюминия.

Кроме того, в ЕС заявили, что ответ будет пропорциональным и будет соответствовать правилам ВТО. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее сказал, что Штаты не оставляют другого выбора, «кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО и введению дополнительных пошлин на ряд импортных товаров из США».

Напомним, Вашингтон объявлял 23 марта о введении пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции для стран ЕС, Канады и Мексики.