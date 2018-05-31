Компания «Роснано» предложила инвестировать пенсионные деньги в наноиндустрию
Тема актуальна на фоне высказываний министра финансов РФ Антона Силуанова о новом подходе к накопительным счетам, отметил глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс.
По его словам, нужно обсудить с обновленным российским правительством и Центральным банком инвестирование пенсионных денег в наноиндустрию через венчурные фонды. Соответствующие предложение компания направила властям и ожидает «второго этапа» дискуссии.
«Сейчас время снова всерьез обсудить этот вопрос», — считает глава «Роснано».