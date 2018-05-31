Названа фамилия предполагаемого организатора покушения на Бабченко

«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л.»,— указывается на портале «Судебная власть Украины».

Во вторник киевская полиция сообщила, что российского журналиста Аркадия Бабченко убили в подъезде его дома. Спустя день СБУ заявила, что это была инсценировка в рамках операции по предотвращению спланированного убийства.

Глава ведомства Василий Грицак заявил на брифинге, что журналист жив. Бабченко действительно присутствовал на мероприятии.

Грицак заявил, что к организации покушения якобы могут быть причастны российские спецслужбы. Он рассказал, что 30 мая организатора готовившегося преступления задержали, но не раскрыл его личность.