Голикова назвала борьбу с бедностью самой трудной задачей для правительства

Самой сложной задачей нового майского указа вице-премьер Татьяна Голикова считает снижение уровня бедности в два раза в ближайшие шесть лет. Об этом он заявила на заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта.

«Это самая сложная задача, из всех поставленных в указе. Безусловно, ее исполнение зависит от темпов развития российской экономики»,— цитирует ее ТАСС

Формально правительство приступило к выполнению нового майского указа о стратегических задачах развития России до 2024 года, когда глава правительства Дмитрий Медведев расписал подчиненным поручения по его выполнению.

«Стоимость» майских указов оценивается экспертами в восемь триллионов рублей.