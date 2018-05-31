Медведева надеется, что продолжит выступать за Россию

Российская фигуристка Евгения Медведева надеется, что работа с канадским тренером Брайаном Орсером, а также переезд в Торонто поможет сконцентрироваться на спорте и в итоге она продолжит соревноваться в составе российской сборной.

Ранее Медведева работа с тренером из РФ Этери Тутберидзе.

«Я меняю место тренировок, чтобы продолжать соревноваться за Россию, представлять Российскую Федерацию, только с этой целью», — прокомментировала свое решение спортсменка.

Она считает, что прошлый сезон принес ей большой опыт. В самые тяжелые моменты фигуристку поддерживали родные и друзья.