Минэкономразвития ожидает замедления роста зарплат бюджетников

Министерство экономического развития РФ ожидает замедления годовых темпов роста зарплат в бюджетном секторе во второй половине года.

Об этом говорится в обзоре ведомства «Картина экономики. Май 2018».

В «майских указах» президента РФ Владимира Путина 2012 года содержались параметры, на которые российская экономика должна была выйти в ходе президентского срока. Среди них был указ о росте зарплаты бюджетников до 100% или 200% от среднего заработка по региону к 2017 году. Это увеличило нагрузку на региональные бюджеты, поэтому срок исполнения указа растянули до 2018 года.

Целевых ориентиров по среднегодовому уровню оплаты труда удалось достичь в начале года, отмечается в документе. Поэтому ожидается снижение годовых темпов роста зарплаты во второй половине года.