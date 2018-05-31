Вашингтон вводит пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики

Американская администрация объявляла 23 марта о введении пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции, напомнил министр торговли США Уилбур Росс.

По его словам, с пятницы, 1 июня, Вашингтон вводит таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из европейских стран, Канады и Мексики. Американский лидер Дональд Трамп до конца четверга, 31 мая, вывел из-под действия пошлин Сеул, Буэнос-Айрес, Канберру, Оттаву.

С 1 июня Канада, Мексика и страны-члены Евросоюза будут платить пошлину в размере 25 процентов на сталь и десяти процентов на алюминий, сказал глава Минторга США.