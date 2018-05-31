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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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17:00   31 Мая 2018
Россия
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Церемония представления президенту высших офицеров состоялась в Кремле

Церемония представления президенту высших офицеров состоялась в Кремле

Президенту России Владимиру Путину представили высших офицеров и прокуроров по случаю их назначения на высшие должности и присвоения им воинских званий.

В поздравительной речи глава государства отметил, что присвоение воинских званий — новый уровень ответственности. Президент добавил, что работа по модернизации российской армии и флота продолжится.

Он также обратил внимание на то, что перед сотрудниками ФСБ стоит широкий спектр задач в сфере противодействия террористическим организациям. Необходимо последовательно выявлять и ликвидировать террористические ячейки, подчеркнул Путин.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #путин #вс рф
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