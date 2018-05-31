Центробанк: Международные резервы России выросли за неделю

Международные резервы России за последнюю неделю выросли на 0,2 процента. На 25 мая их сумма составляет 457,2 миллиарда долларов.

18 мая, по сообщению Центробанка, было 456,3 миллиарда долларов. Таким образом, их объем увеличился на 900 миллионов.

Напомним, международные резервы страны - это высоколиквидные иностранные активы. Они имеются в распоряжении у Банка России и правительства. Под резервами страны подразумевают монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в Международном валютном фонде, а также средства в иностранной валюте.