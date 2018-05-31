Трамп считает, что одной встречи с Ким Чен Ыном может не хватить

Далеко не факт, что в течение однодневного саммита получится решить все вопросы, подчеркнул американский лидер Дональд Трамп.

Он указал, что разговор с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном может занять два или даже три дня. А может и вовсе не состояться.

Тем не менее, рассказал Трамп, встреча с северокорейской делегацией в Нью-Йорке прошла хорошо. Он также ожидает письмо от Ким Чен Ына, которое должны передать в пятницу. Белый дом надеется, что встреча 12 июня в Сингапуре все же состоится.