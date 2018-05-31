Эрдоган встретился в Анкаре со спецпредставителем президента РФ

Об этом рассказал журналистам источник в канцелярии президента Турции.

Полуторачасовая встреча турецкого лидера и спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева прошла в закрытом для СМИ режиме. Ее участники не делали официальных заявлений по ее итогам.

На прошлой неделе Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили в Дамаске и Анкаре процесс политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН, сообщали в МИД РФ.