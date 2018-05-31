Порошенко назвал операцию СБУ по инсценировке убийства Бабченко блестящей

Президент Украины Петр Порошенко также призвал осуждать не украинские спецслужбы, а Россию в связи с покушением на жизнь журналиста Аркадия Бабченко.

Операцию СБУ он назвал блестящей, ее участников — героями, которые смогли показать «истинное лицо врага».

Днем ранее украинский лидер встретился с Бабченко, которого СБУ 29 мая объявили погибшим и заявил, что знал о готовящейся инсценировке заранее. По его словам, убийство журналиста выгодно российской стороне, чтобы дестабилизировать обстановку на Украине и показать неэффективность киевских властей.