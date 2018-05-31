«Связной» открыл предзаказ на автомобили Tesla
На сайте магазина теперь можно заказать электромобили марки Tesla стоимостью от 7,2 миллиона до 17,2 миллиона рублей.
Речь идет о первых моделях концерна: седане Model S и кроссовере Model X. Комплектацию авто предлагается выбрать самостоятельно. Минимальная комплектация для седана обойдется покупателю в 7,2 миллиона рублей, а кроссовера - 9,8 миллиона.
После оформления заказа с покупателем связывается один из представителей неофициального дилера Moscow Tesla Club, чтобы завершить сделку. Автомобиль доставят в московский офис компании.