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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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16:38   31 Мая 2018
Ближнее зарубежье
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WebMoney заморозила счета украинцев на три года

WebMoney заморозила счета украинцев на три года

Платежный сервис WebMoney заблокировал счета украинских пользователей на три года. Таким образом, деньги можно будет получить не раньше 24 мая 2021 года.

Директор по маркетингу компании Ростислав Троценко сообщил, что украинцы могут открыть валютные кошельки. Тогда валюту в гривнах переведут по нынешнему курсу на кошельки в долларах или евро. 

Однако украинцев не устраивает это. За три года курс гривны может обесцениться. Тогда вкладчики много на этом потеряют. Сейчас на Украине появились интернет-обменники, которые могут вывести деньги со счетов, но за комиссию в 50 процентов. 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #санкции #общество #webmoney
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