Клименко: «Пакет Яровой» не изменит цен на связь

Советник президента России Герман Клименко подчеркнул, что операторы не должны повышать цены на связь для граждан из-за нового закона.

По его словам, нагрузка на операторов связи усилится, однако траты увеличатся незначительно — потребители почувствовать рост цен не должны. Об этом Клименко заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», комментируя сообщение о том, что российские провайдеры подняли цены на 8–10% из-за «пакета Яровой».

Ранее сообщалось, что петербургский оператор ООО «Телекомпас» объявил о поднятии абонентской платы на 8% из-за нового закона о связи. Рост тарифного плана организация объяснила необходимостью закупки оборудования.