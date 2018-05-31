Лукашевич считает блокировку российских СМИ зачисткой информационного поля на Украине
Украинские власти активизировали пропаганду о мифической «российской агрессии», грубо зачищая информационное пространство.
Соответствующее заявление в четверг сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания Постоянного совета организации в Вене. По его словам, ОБСЕ должна сделать выводы из сложившейся на Украине ситуации, включая инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко. Лукашевич отметил, что Киев в настоящее время пытается скрыть от украинцев и остального мира реальное положение дел.