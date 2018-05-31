Путин обсудил с Совбезом подготовку к ЧМ по футболу

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза внутрироссийскую повестку дня.

Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Российской Федерации обсудил подготовку к чемпионату мира, проинформировал членов Совбеза о своих контактах на ПМЭФ, в том числе рассказал о встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ и французским лидером Эммануэлем Макроном, уточнил представитель Кремля.

В совещании участвовали спикеры обеих плат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МО РФ Сергей Шойгу и другие.

ЧМ-2018 состоится в период с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 российских городах.