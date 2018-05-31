Новый мобильный оператор заработал на территории России

На территории России заработал новый мобильный оператор Easy4. Его презентация состоялась в среду во время конференции Startup Village.

Он работает по модели виртуального оператора. Программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи находится в Технопарке инновационного центра «Сколково».

Подключиться к Easy4 можно будет в аэропортах, на вокзалах и в специальных терминалах, которые находятся в отелях. У оператора есть спецпредложения, в частности для людей, которые часто ездят за рубеж. Стоимость исходящих вызовов составит 2 рубля за минуту, а стоимость интернета – 10 копеек за один мегабайт.