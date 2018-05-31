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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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16:15   31 Мая 2018
Россия
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Новый мобильный оператор заработал на территории России

Новый мобильный оператор заработал на территории России

На территории России заработал новый мобильный оператор Easy4. Его презентация состоялась в среду во время конференции Startup Village.

Он работает по модели виртуального оператора. Программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи находится в Технопарке инновационного центра «Сколково». 

Подключиться к Easy4 можно будет в аэропортах, на вокзалах и в специальных терминалах, которые находятся в отелях. У оператора есть спецпредложения, в частности для людей, которые часто ездят за рубеж. Стоимость исходящих вызовов составит 2 рубля за минуту, а стоимость интернета – 10 копеек за один мегабайт.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #мобильный оператор #сотовая связь
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