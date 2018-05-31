По канонам Голливуда: соцсети попрощались с Зиданом, покидающим пост главного тренера «Реала»

Команде нужны перемены, отметил Зинедин Зидан и заявил, что покидает пост главного тренера испанского профессионального футбольного клуба «Реал».

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 года. Под его руководством мадридская команда выиграла девять трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов подряд – это уникальное достижение, ведь такого не добивался ни один тренер. Зидан добавил, что, возможно, выбрал странный момент, но «Реалу» нужны «новые тренерские решения».

Зидан 2,5 года тренировал «Реал». За это время он выиграл: ???????????? три Лиги чемпионов ???? ???? два Суперкубка УЕФА ???????? два клубных ЧМ ????чемпионат Испании ????суперкубок Испании Великий???? pic.twitter.com/4EdO42K83Y — Sports.ru (@sportsru) May 31, 2018

Вот когда из слабой команды соберет сильную, вот тогда он великий! Личность, безусловно, уважаемая, но с сильной командой легче намного! — Бейя Саид (@BeiyaS) 31 мая 2018 г.

попробовал бы он так с уфой — промышленник-старообрядец (@ggorbunov) 31 мая 2018 г.

Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес ответил, что Зидан обнародовал «очень неожиданное решение», но команда уважает тренера, поэтому принимает его уход. Перес не переубеждал Зидана и поблагодарил за все, что он сделал для футбольной команды.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что после победы «Реала» над английским футбольным клубом «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов португалец Роналду намекнул о намерении покинуть «королевский» клуб. Также СМИ сообщали, что нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл с большой вероятностью покинет клуб летом.

Зидан хитрец...снял сливки, а когда настал момент перестраивать команду ввиду ухода Роналду и Бейла решил предоставить эту возможность другим. ???? — Andrei Brõtkin (@ABrytkin) May 31, 2018

Ну "снять сливки" тоже надо уметь. — Anton Suslovets (@suslovets_a) 31 мая 2018 г.

А у Зидана получится без Роналду, Модрича, Рамоса, Карвахаля, Бензема и т.д.? Одно дело сборную мира тренировать, а другое просто сборную... — Андрей Кузнецов (@andrew_gadyukin) 31 мая 2018 г.

А может Зидан в сборную России на чемпионат мира, а? — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) May 31, 2018

С таким тренером наши футболисты окрылятся. Черчесову платят 2,5 ляма в год. Что мешает заплатить эти же деньги Зидану за месяц турнира? Хуже-то уже некуда, зато есть шанс вызвать классический победный импульс характерный для команд после смены тренера — MaksJordan (@MaksJordan54) 31 мая 2018 г.

Ходят слухи, что у сборной Франции тренер после чемпионата уходит в отставку. Зидана ставят на его место, а ушёл он так рано, чтобы перед сезоном Реал успел поработать с новым тренером. — День Дена (@db_rus) 31 мая 2018 г.