Мы в соц.сетях:
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

 Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили
Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

 Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года

Вторую очередь судоверфи «Звезда» построят в Приморье раньше на 4 года
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

 Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили

Самый крупный природный пожар в Калифорнии полностью потушили
16:45   31 Мая 2018
Медиа
180

По канонам Голливуда: соцсети попрощались с Зиданом, покидающим пост главного тренера «Реала»

По канонам Голливуда: соцсети попрощались с Зиданом, покидающим пост главного тренера «Реала»

Команде нужны перемены, отметил Зинедин Зидан и заявил, что покидает пост главного тренера испанского профессионального футбольного клуба «Реал».

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 года. Под его руководством мадридская команда выиграла девять трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов подряд – это уникальное достижение, ведь такого не добивался ни один тренер. Зидан добавил, что, возможно, выбрал странный момент, но «Реалу» нужны «новые тренерские решения».

 

 

 

Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес ответил, что Зидан обнародовал «очень неожиданное решение», но команда уважает тренера, поэтому принимает его уход. Перес не переубеждал Зидана и поблагодарил за все, что он сделал для футбольной команды. 

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что после победы «Реала» над английским футбольным клубом «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов португалец Роналду намекнул о намерении покинуть «королевский» клуб. Также СМИ сообщали, что нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл с большой вероятностью покинет клуб летом.

 

 

 

 

 

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#футбол #общество #весь мир #реал #зидан
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
5865
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
2627
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
163
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
109
Самое читаемое
Осталось всего два года до технологической независимости России

Осталось всего два года до технологической независимости России

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

 Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

 Береги сеть смолоду

Береги сеть смолоду