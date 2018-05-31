Путин посетит Морозовскую больницу и вручит ордена «Родительская слава»

Мероприятия запланированы в честь Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба Кремля.

1 июня глава государства осмотрит новый корпус Морозовской детской городской клинической больницы, а позде вручит в Кремле орден «Родительская слава». Среди удостоенных награды — семьи из Адыгеи, Мордовии, Москвы, Хакасии, Якутии, Калининградской и Курганской областей а также из Ставропольского края.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента России в мае 2008 года. Им награждаются родители или семерых и более детей, которые обеспечивают надлежащей уровень заботы о здоровье, образовании и нравственном развитии детей.