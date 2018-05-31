Меркель: ЕС выступит единым фронтом против пошлин США

Об этом пишет агентство France-Presse.

На пресс-конференции в Лиссабоне канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что ограничительные меры американского лидера Дональда Трампа не отвечают правилам Всемирной торговой организации.

23 марта Штаты ввели новые пошлины: 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех государств, поставляющих продукцию в США. Однако позже Вашингтон скорректировал меры и 1 мая предоставил отсрочку до 1 июня ряду партнеров: Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике, Корее и странам ЕС.

Ранее Еврокомиссия предупредила о намерении заняться подготовкой ответа на случай введения в действие торговых пошлин против ЕС.