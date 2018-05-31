Минобороны РФ предложило упростить процедуру закрытых закупок в сфере ГОЗ
Речь идет о сокращении времени аккредитации на электронной торговой площадке, чтобы своевременно проводить контроль результатов аукциона, объяснила заместитель директора департамента государственных закупок Министерства обороны РФ Дарья Морозова.
В четверг проходит II Всероссийский форум «Гособоронзаказ-2018». Морозова в ходе своего выступления указала на необходимость совершенствовать существующую систему организации и проведения закрытых аукционов.
Минобороны предлагает упростить процедуру путем сокращения времени аккредитации и интеграции программно-аппаратных средств торговой единой информационной системы и системы контроля Федерального казначейства. Эти изменения позволят оптимизировать работу заказчика, считают в оборонном ведомстве.