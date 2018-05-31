Летчик-испытатель: Су-57 — будущее российской боевой авиации

Истребитель Су-57 — передовая разработока российского авиапрома. Самолет развивает сверхзвуковую скорость без перехода в форсажный режим, который быстро расходует топливо. Об этом сообщил заслуженный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев.

По его словам, большинство технологических новинок самолета не раскрываются из соображений секретности. Ранее американское издание The National Interest предположило, что Россия откажется от дальнейшей разработки Су-57 из-за дороговизны проекта.

Толбоев, напротив, уверен: данный истребитель — будущее российской боевой авиации. Он посоветовал «дилетантам из СМИ» не судить о боеспособности аппарата.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, мониторинга воздушного пространства. Летательный аппарат неуязвим для ПВО противника.