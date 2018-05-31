Минобороны успешно испытало новейшую парашютную систему для ВДВ

Парашютная бесплатформенная система «Бахча-У-ПДС» подтвердила технические требования, заданные министерством обороны и командованием воздушно-десантных войск.

По информации Минобороны РФ, ВДВ также успешно испытали системы десантирования БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». До конца 2018 года государственный заказчик и представители промышленности заключат контракты и организуют серийную поставку «Бахча-У-ПДС».

Парашютную бесплатформенную систему разработал Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал». «Бахча-У-ПДС» доставляет на землю боевые машины с экипажем, десантируемые из военно-транспортных самолетов типа Ил-76.