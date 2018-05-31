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15:45   31 Мая 2018
Ближнее зарубежье
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Аваков раскритиковал правозащитников за реакцию на «убийство» Бабченко

Аваков раскритиковал правозащитников за реакцию на «убийство» Бабченко

Глава МВД Украины Арсен Аваков усомнился в авторитетности международных правозащитных организаций Amnesty International («Международная амнистия») и «Репортеры без границ» из-за их реакции на инцидент с российским журналистом Аркадием Бабченко.

Он заявил, что его шокируют заявления неких международных авторитетов, показав при этом руками знак «кавычки» на последней фразе. Украинские спецслужбы предотвратили убийство и задержали преступника, подчеркнул Аваков.

Глава украинского МВД подчеркнул, что спецслужбы и правоохранительные органы страны не намерены руководствоваться общественным мнением и будут делать все, чтобы обеспечить спокойствие и порядок.

29 мая киевская полиция сообщила, что российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили в подъезде. 30 мая СБУ заявила, что на самом деле спецслужба инсценировала убийство, чтобы предотвратить готовящееся покушение. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что журналист жив, после чего Бабченко вышел к прессе.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #политика #мвд украины #аваков #сбу #правозащитники #бабченко
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