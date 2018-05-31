Великобритания политизирует работу ОЗХО, считают в МИД РФ

Об этом говорит инициатива Лондона созвать конференцию Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Такое мнение выразили в МИД РФ.

Во вторник, 29 мая, Британия обратилась в Техсекретариат ОЗХО, попросив ведомство созвать сессию КЗХО. В российской внешнеполитическом ведомстве отметили, что причина для сбора «крайне интригующая» — запретить применение химоружия во всем мире.

В МИД считают, что Лондон таким образом намерен политизировать работу ОЗХО. До недавнего времени организация оставалась наиболее эффективной на международной арене в вопросе разоружения и нераспространения оружия массового поражения.