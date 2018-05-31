Комитет ГД поддержал идею взыскивать ущерб за исполнение санкций

Предложение «Деловой России» является компромиссным, объяснил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее глава «Деловой России» Алексей Репик направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением внести в Гражданский кодекс поправки, которые позволят гражданам и структурам требовать возмещения ущерба у лиц, исполняющих санкции Запада против России. Об этом в четверг пишет РИА Новости.

Емельянов считает, что эта идея может стать выходом из ситуации. Она компромиссная. Более того, она отстаивает интересы национальных предпринимателей, которые пострадали от иностранных санкций.