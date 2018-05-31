В Европейском союзе, говоря об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко, заявили, что Киев имеет полное право защищать интересы страны и медиа. Об этом сообщает «Украинская правда».

Пресс-секретарь Верховного представительства Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич сообщила, что ЕС сотрудничает с украинской стороной и проясняет все детали инцидента. Она подчеркнула, что миссия союза в Киеве ничего не знала о спецоперации СБУ.

Кроме того, Косьянчич отметила, что в EC рады тому, что Аркадий Бабченко жив и ему ничего не угрожает.