Зидан покинул пост тренера «Реала»

Зинедин Зидан объявил об уходе испанского футбольного клуба «Реал» на пресс-конференции в Мадриде.

Экс-тренер подчеркнул, что команде нужны новые методики и подходы к тренировкам. Зидан добавил, что клуб навсегда останется в его сердце.

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что решение Зидана об уходе стало неожиданностью для клуба. Перес надеется переубедить тренера.