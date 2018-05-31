Зидан покинул пост тренера «Реала»
Зинедин Зидан объявил об уходе испанского футбольного клуба «Реал» на пресс-конференции в Мадриде.
Экс-тренер подчеркнул, что команде нужны новые методики и подходы к тренировкам. Зидан добавил, что клуб навсегда останется в его сердце.
Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что решение Зидана об уходе стало неожиданностью для клуба. Перес надеется переубедить тренера.
«Я благодарен Зинедину за все, что он сделал для команды за годы тренерской работы. Я не прощаюсь с ним навсегда, лишь говорю «до свидания». Если ему необходим перерыв, что же... Мы должны уважать его решение», — резюмировал президент «Реала».